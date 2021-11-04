​Самедов допускает гостевую победу «Спартака» над «Лестером»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мыслями по поводу предстоящей игры команды против «Лестера» в Лиге Европы.

Самедов допускает вариант, при котором команда Руя Витории сможет раздобыть три очка на стадионе «Кинг Пауэр».

«С «Наполи» это получилось, так почему бы не повторить с «Лестером»? – вопрошает Самедов, давая комментарий для «РИА Новости».

Самедов отметил, что даже ничья в Англии для «Спартака» будет положительным результатом. При этом экс-игрок сказал, что ничьи бывают разными.

Напомним, что в конце сентября «Спартак» сенсационно обыграл «Наполи» на выезде.

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