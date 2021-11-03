Дмитрий Комбаров: «Спартаку» по силам в гостях забить «Лестеру» хотя бы один гол

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос, какой игры ждёт от «красно-белых» в поединке 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

Матч пройдет в Англии 4 ноября.

Комбаров ждёт сложный поединок. По его мнению, настроение в московском клубе оставляет желать лучшего. Ранее подопечные Руя Витории в РПЛ упустили победу над «Ростовом» (1:1).

Дмитрий Комбаров выразил надежду, что «Спартак» в выездном матче хотя бы раз огорчит голкипера «лис».

«Дома «красно-белые» три забили. Так что один на выезде вполне реально», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».