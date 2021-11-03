Руй Витория рассказал, как прошла встреча с фанатами «Спартака»

Главного тренера «Спартака» Руя Виторию перед поединком 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» спросили, как ранее прошла встреча с болельщиками клуба.

Встреча с фанатами «красно-белых» состоялась после того, как команда разгромно проиграла в Санкт-Петербурге «Зениту» в РПЛ (1:7).

По словам специалиста, собрание нельзя было назвать негативным. Витория сказал, что каждый человек выразил свое мнение.

Тренер заявил, что все высказались о наболевшем. «В целом, всё прошло позитивно», - цитирует Виторию ТАСС.

На текущий момент столичный клуб находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.