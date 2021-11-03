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Лига Европы

Каррера оценил шансы «Спартака» в матче с «Лестером»

03 Ноября 2021 • 13:33 Комментировать
Лестер
...
Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Итальянский тренер Массимо Каррера, приводивший московский «Спартак» к чемпионскому титулу в РПЛ, поделился мнением о шансах своей бывшей команды в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» специалист заявил, что у «красно-белых» есть шансы на очки в Англии. Тренер посоветовал игрокам российского клуба сохранять уверенность в своих силах и не реагировать на негативное давление со стороны общественности.

Поединок состоится в Лестере в четверг, 4 ноября. Начало – 23:00 мск.

В настоящий момент спартаковцы занимают последнее место в таблице группы С, а англичане располагаются на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Массимо Каррера
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