Каррера оценил шансы «Спартака» в матче с «Лестером»

Итальянский тренер Массимо Каррера, приводивший московский «Спартак» к чемпионскому титулу в РПЛ, поделился мнением о шансах своей бывшей команды в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» специалист заявил, что у «красно-белых» есть шансы на очки в Англии. Тренер посоветовал игрокам российского клуба сохранять уверенность в своих силах и не реагировать на негативное давление со стороны общественности.

Поединок состоится в Лестере в четверг, 4 ноября. Начало – 23:00 мск.

В настоящий момент спартаковцы занимают последнее место в таблице группы С, а англичане располагаются на третьей строчке.