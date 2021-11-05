«Неприятный вечер»: Ихеначо прокомментировал ничью со «Спартаком»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы состоялся матч между «Лестером» и московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Своим мнением о результате поединка поделился форвард английского коллектива Келечи Ихеначо.

«Неприятный вечер для нас, фортуна была не на нашей стороне. Надеемся, что в следующий раз удача поможет нам. Мы много атаковали в последнем отрезке второго тайма, но так и не смогли вырвать победу. Теперь будем настраиваться на две оставшиеся игры. Нам нужны победы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

«Лестер» с пятью баллами идет на третьем месте в группе. В следующем туре команда Брендана Роджерса сыграет с «Легией».