Оуэн дал прогноз на матч «Лестер» - «Спартак»

Экс-футболист «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн поделился мнением о грядущем противостоянии «Лестера» и московского «Спартака» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«У «Лестера» довольно конкурентная группа, поэтому команде Роджерса очень важно одержать победу, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф. По моему мнению, «лисы» выиграют со счетом 2:0», - приводит слова эксперта Betvictor.

Встреча пройдет в Англии на стадионе «Кинг Пауэр» в четверг, 4 ноября. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «Лестер» идет на третьем месте в квартете, а «Спартак» занимает последнюю позицию.