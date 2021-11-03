Юрий Васильков считает, что максимум «Спартака» - достойно проиграть «Лестеру»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков высказался о шансах московской команды взять реванш у «Лестера» в рамках Лиги Европы. Напомним, что поединок с английский клубом в Англии состоится уже завтра, 4-го ноября.

Васильков считает, что россиянам будет трудно рассчитывать на положительный результат в данном противостоянии. «Проиграть достойно – самый лучший вариант для «красно-белых». Дело идет к тому, что главный тренер созрел для увольнения», - прокомментировал врач в интервью «РБ Спорту».

Также специалист поделился, благодаря чему «Спартак» может удивить футбольную общественность. По его словам, свою роль может сыграть настрой коллектива после встречи с болельщиками клуба.