Мозес поделился ожиданиями от матча с «Лестером»

Вингер «Спартака» Виктор Мозес высказался по поводу предстоящей встречи с «Лестером» в рамках группового этапа Лиги Европы. Игрок московской команды заявил, что «красно-белые» надеются добыть положительный результат, используя другую тактику.

«В этот раз мы будем играть сообща. Будем избегать тех ошибок, которые допустили в предыдущей игре», - цитирует легионера столичного клуба Sport24. Также футболист извинился за разгромное поражение от «Зенита», отметив, что тот матч остался в прошлом.

По словам Мозеса, тренерский штаб разобрал игру соперника, поэтому игроки знают, чего ожидать от оппонента. К слову, «красно-белым» необходимо добывать очки в данном противостоянии, чтобы рассчитывать на выход в раунд плей-офф.