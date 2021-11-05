Селихов рассказал, что помогло ему парировать пенальти от Варди

В поединке четвертого тура группового раунда Лиги Европы московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» со счетом 1:1. Отметим, что под занавес встречи в ворота «красно-белых» был назначен пенальти, который отразил Александр Селихов. Голкипер рассказал, как ему удалось это сделать.

«С тренером вратарей готовились к пенальти. Он все разжевал. Мне оставалось прыгнуть в нужный угол», - поведал вратарь в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам четырех туров «красно-белые» с четырьмя набранными баллами занимают последнее место, при этом сохраняя шансы на выход в плей-офф. Следующий матч подопечные Руя Витории сыграют с «Наполи».