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Мостовой - о ничьей «Спартака» в Лиге Европы: «Лестер» не та команда, которая внушает страх» эксклюзив

05 Ноября 2021 • 12:16 Комментировать (1)
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Лестером» и «красно-белыми» (1:1).

«Результат меня не удивил. Перед игрой я говорил, либо «Спартак» проиграет с разницей в один мяч, либо сыграет вничью. Если бы Варди забил пенальти, то как раз в один мяч бы разница и была. Многие почему-то думали, что «Спартаку» ловить нечего, хотя я считаю, что «Лестер» сейчас не та команда, которая внушает страх. Вчера вышел тот состав, который и должен был выйти. Была выбрана правильная схема. Это позволило команде продержаться и протерпеть. Да, в атаке мало что получалось, «Лестер» полностью владел преимуществом, но такие игры тоже бывают. «Спартак» не допускал ошибок в защите, из-за которых последнее время страдал. Если бы проиграли, тучи сильнее сгустились бы, а так настроение неплохое за счёт Лиги Европы.

Селихов на данный момент сменил Максименко. Это нормально. В командных видах спорта у вратаря такая работа: где-то ошибся, не выручил, попробуют поставить другого. В игре с «Ростовом» Селихов не очень уверенно отыграл, а тут хорошо, пенальти отбил, молодец. Селихов пока займёт место основного вратаря, это нормально, во всех командах так бывает», - сказал Мостовой.

По итогам четырех туров «Спартак» занимает последнее место в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Redwhite1959
05 Ноября 2021 в 13:29
Конечно - когда выходишь на поле, то НИКАКАЯ команда не должна внушать страх. Иначе - ты уже до начала матча его проиграл. Но то, что спартаковцы "держали в голове" 4-2 "Лестера" дома против МЮ - безусловно! И как оказалось - сделали для себя правильные выводы - с "Лестером" на встречных курсах играть ОПАСНО!
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