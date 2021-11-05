Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Лестером» и «красно-белыми» (1:1).

«Результат меня не удивил. Перед игрой я говорил, либо «Спартак» проиграет с разницей в один мяч, либо сыграет вничью. Если бы Варди забил пенальти, то как раз в один мяч бы разница и была. Многие почему-то думали, что «Спартаку» ловить нечего, хотя я считаю, что «Лестер» сейчас не та команда, которая внушает страх. Вчера вышел тот состав, который и должен был выйти. Была выбрана правильная схема. Это позволило команде продержаться и протерпеть. Да, в атаке мало что получалось, «Лестер» полностью владел преимуществом, но такие игры тоже бывают. «Спартак» не допускал ошибок в защите, из-за которых последнее время страдал. Если бы проиграли, тучи сильнее сгустились бы, а так настроение неплохое за счёт Лиги Европы.

Селихов на данный момент сменил Максименко. Это нормально. В командных видах спорта у вратаря такая работа: где-то ошибся, не выручил, попробуют поставить другого. В игре с «Ростовом» Селихов не очень уверенно отыграл, а тут хорошо, пенальти отбил, молодец. Селихов пока займёт место основного вратаря, это нормально, во всех командах так бывает», - сказал Мостовой.

По итогам четырех туров «Спартак» занимает последнее место в группе.