Парфёнов высказался о шансах «Спартака» в матче с «Лестером»

Известный российский специалист Дмитрий Парфёнов, поигравший в бытность футболистом за московский «Спартак», высказался о предстоящем поединке «красно-белых» против английского «Лестера» в групповом этапе Лиги Европы.

«Шансы перед любым матчем равные. Нужно выходить и верить в себя. Матчей становится меньше, поэтому нужно цепляться за очки», - передает слова тренера ТАСС.

Поединок состоится в Лестере на стадион «Кинг Пауэр» сегодня, 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в матче, состоявшемся в Москве, была зафиксирована победа «Лестера» со счетом 4:3.