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Джикия: «Результатом и командой очень доволен»

05 Ноября 2021 • 01:15 Комментировать (1)
Лестер
1:1
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Лестером» (1:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько вы довольны игрой? Мы довольны, что вы отстояли ничью, но мы очень надеялись, что в концовке вы сумеете забить.

-  В целом доволен. Ничья. Очень сложная игра была изначально, поэтому считаю, что сегодня ничья - для нас положительный результат, за что нужно поблагодарить отдельно Селихова.

- Вам понравилось, как сегодня играла ваша команда?

- Понравилось, да.

- Можете подробно рассказать, что понравилось? Может быть, какие-то сильные моменты в этой встрече?

- Изначально матч так складывался, что мы действовали вторым номером, поэтому хочу выделить ребят, которые бились хорошо, вступали в отбор и мало моментов дали создать сопернику. Конечно же, 1:1, со стандарта пропустили. Повторюсь еще раз, результатом и командой очень доволен.

- Вы сказали об организации, как вы играли в обороне. Показалось, что вы достаточно неуверенно играли в переходной фазе. Когда выходили из обороны в атаку, очень быстро теряли мяч. Отсюда той контригры, которая могла принести больше острых моментов, ее было не очень много.

- Согласен, да. Если вспомнить начало игры, мы пару раз хорошо вышли в контратаку, затем многое не получалось, в том числе и из-за защитников соперника, которые грамотно подбирали эти мячи и разгоняли атаки. Вы правильно заметили, но повторюсь, что сегодня была сложная игра, где нам пришлось действовать вторым номером.

- Когда выходите из обороны, практически всегда через пас и полузащитников, часто терялся мяч, не дойдя до центра. Не было такой установки играть длинными передачами, когда они сейчас у нашей штрафной? Вы довольно часто выбивали, но так получалось, когда вас накрывали. Какая установка идет - выходить в пас оттуда или можно длинными поиграть?

- Мы пытались за спину им забросить, но, к сожалению, слишком низко действовали и не получалось этого сделать, поэтому так бывает в футболе. Соперник сегодня тоже очень грамотно играл и подбирал мяч. Поэтому не все получилось так, как хотелось нам. Но результатом доволен.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
05 Ноября 2021 в 01:24
Жора сегодня просто боец был.
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