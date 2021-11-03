Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей Лиги Европы с участием «Спартака» и «Локомотива».

- Сможет ли «Спартак» набрать очки в матче с «Лестером»?

- Это будет сделать очень трудно. «Спартак» сейчас находится не в лучшей форме, что и показали три последних матча. Особенно игра с «Ростовом», командой, которая намного уступает в классе. За короткий промежуток времени, который был перед «Лестером», невозможно что-то поставить или поменять в игре. Состав будет примерно тот же. Единственное, что «Спартак» может сделать, – настроиться должным образом, как с «Наполи», и быть единой командой, сражаться за каждый мяч, бороться.

- Как надо играть с «Лестером», чтобы добиться успеха?

- Понятно, что в исполнительском и игровом мастерстве, комплектации и подготовке, англичане сейчас сильнее. Но если смотреть на турнирное положение в группе, то «Лестеру» надо обыгрывать «Спартак», чтобы пройти дальше. Поэтому ситуация заставит англичан не рассматривать эту встречу, как промежуточный матч. Второй состав от них мы точно не увидим. Выйдет основа и будет играть на максимуме, как вчера с «Зенитом» играл «Ювентус». «Спартаку» будет сложно, и если он зацепит хотя бы очко, сыграет достойно, это будет хорошо. Победить будет проблематично.

- В первом матче с «Лестером» «Спартак» старался, боролся, но проиграл 3:4. Получается, даже выдавая свой максимум, москвичи не могу побеждать таких соперников?

- Конечно, это сделать очень сложно. В обороне допускается очень много ошибок. Такой опытный тренер, как Витория, к сожалению, не наладил игру в защите. Имею в виду схему в трех защитников. А в такой ситуации нельзя играть по этой схеме, потому что если отсутствуют Жиго или Джикия, то играть в три защитника проблематично. Надо играть в четыре. Рассказов и Кофрие не умеют действовать один в один против быстрых футболистов. Это игроки другого плана.

- После дисквалификации сможет сыграть Кофрие. Насколько это сейчас важный футболист для «Спартака»?

- Да, это плюс, учитывая, что играть предстоит на выезде. Если все защитники в порядке, он опять будет играть по схеме с тремя защитниками. Все равно надо действовать в обороне строго. Нужны опорные хавбеки – чтобы меньше шли вперед Мозес и Айртон. Потому что когда они бегут вперед, то оставляют зоны. Надо сыграть так, как с «Наполи». Если они сыграют так же строго и командно, как в том матче, тогда появится шанс.

- Нет опасений, что из-за тяжелого психологического состояния игроков снова может случиться крупное поражение?

- Нет.

- Почему?

- Потому что тут с настроем проблем не будет. Это не матч с «Ростовом». Встреча будет в Англии, против одной из ведущих команд АПЛ, которая сейчас прилично выглядит. Каждый футболист будет мотивирован. Наши легионеры захотят себя показать, чтобы был шанс выступать в таких сильных чемпионатах, как английский. Поэтому мотивация для игроков показать себя в Европе очень высока.

Реклама

- Как вы отнеслись к информации, что акции «Спартака» хотят купить шейхи из Арабских Эмиратов?

- Это слухи. Но если они хотят – почему нет? Это привлечение инвестиций. Это такие же нефтяные магнаты, как и наши Федун, Алекперов. Они будут совместно финансировать клуб, и я не вижу тут ничего плохого. Это может пойти «Спартаку» на пользу. Добавятся акционеры, и нагрузка на «Лукойл» спадет. Внутри клуба увеличится контроль, потому что в совете директоров будут участвовать представители этой арабской компании. Выстраивание системы уже будет обсуждаться.

- Какие шансы у «Локомотива» во встрече с «Галатасараем»?

- Шансы хорошие. «Железнодорожники» функционально хорошо готовы, в отличие от «Спартака». У них ровный состав, который ничем не уступает «Галатасараю». «Локомотив» может и выиграть, а уж на ничью вообще шансы хорошие. Особенно, если команда настроится должным образом и выйдет сражаться. Это равные соперники.

Елена Григорьевская