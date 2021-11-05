Мостовой: «Правильно, что Рассказов не играл с «Лестером» - он бы всё испортил»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поединку московского «Спартака» с «Лестером» в групповом раунде Лиги Европы. Встреча состоялась на Туманном Альбионе и завершилась вничью со счетом 1:1.

Эксперт отметил, что тренерский штаб принял правильное решение, не выпустив на поле защитника Николая Рассказова. По мнению Мостового, этот игрок все бы испортил.

«Он бы обязательно привез какой-нибудь гол, как в первом матче, и все бы закончилось печально», - передает слова Александра Sport24.

За два тура до завершения группового этапа спартаковцы занимают последнее место в таблице. В следующем матче российский клуб встретится с «Наполи».