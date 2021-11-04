Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Лестером» и «красно-белыми».

«Откуда взяться шансам «Спартака»? Мы не видели ни одной хорошей игры «красно-белых» за последнее время. Кроме какого-то запредельного везения ничего не может спасти «Спартак» в этой встрече. Думаю, «Лестер» победит, счёт будет в районе 3:1, 4:1.

Мне кажется, Руя Виторию уже так все достали, что ему всё равно, какое у него сейчас положение. Я думаю, он живёт сейчас по принципу: сколько продержится, столько продержится, сколько заплатят, столько заплатят. А если «Спартак» будет специально настраиваться на эту игру, это не поможет, потому что на сегодняшний день они просто не способны даже вничью сыграть с «Лестером». Если «Лестер» будет попадать в штанги постоянно, пробьёт грудь вратарю, но в ворота ничего не залетит, а у «Спартака» какой-нибудь дурной удар залетит, то шансы будут. А объективных предпосылок к удачному результату я вообще не вижу, абсолютно. «Спартак» вёл 2:0, а потом умудрился пропустить 4, это говорит о совершенно разном уровне у команд», - сказал Червиченко.