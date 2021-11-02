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Умяров: «Хочется победить «Лестер», иначе туда нет смысла ехать»

02 Ноября 2021 • 20:21 Комментировать
Лестер
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Спартак Москва
1.35 5.60 9.50
04.11 23:00

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров на клубном канале в YouTube поведал о состоянии здоровья, новом контракте и рассказал о новичке «красно-белых».

- Ты вернулся к тренировкам после травмы. Как себя чувствуешь?

- Очень рад вернуться к полноценным тренировкам, я этого ждал, долго готовился. Сейчас чувствую себя прекрасно, надеюсь, что  травма позади и больше не будет напоминать о себе.

- Завтра вы отправляетесь в Англию. Бывал ли там раньше, и что ждешь от матча с «Лестером»?

- Был году в 13-14 на детском турнире. А чего жду? Сейчас как и все переживаю за результаты. Конечно же, хочется победить и забрать три очка. Иначе туда нет смысла ехать.

- Пока ты был травмирован, пришла новость, что ты продлил контракт со «Спартаком». Что для тебя значит это событие?

- Я рад остаться еще как минимум на 5 лет, это большая честь для меня находиться в таком прекрасном клубе. Попытаюсь оправдать доверие болельщиков и руководства и показать, на что я способен.

- Еще одна новость последних дней - зимой к вам присоединится Данил Хлусевич. Ты один из тех, кто с ним хорошо знаком по молодежной сборной. Расскажи, что это за парень, что это за футболист?

- Хороший футболист, хороший парень. Помогает нам сейчас в молодежной сборной, приносит ей очки, голевые действия, голы, прежде всего. Надеюсь, что в «Спартаке» будет делать то же самое.

- Ты пропустил последние матчи «Спартака» из-за травмы. Тем не менее, в молодежку тебя все равно вызвали на матчи со Словакией и Испанией. Это говорит о том, что ты не рядовая фигура?

- Нет, но мы сейчас будем смотреть по моему состоянию в ближайших двух играх перед сборной. Безусловно, контакт будет между докторами. Будет решаться уже «на флажке» буквально.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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