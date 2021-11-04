Мозес: «Верим в себя и то, что сможем достойно противостоять «Лестеру»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Лестером».

- Вспоминаю победный матч на этом стадионе в сезоне 2016/17. Я тогда выступал за «Челси», с этой командой мы выиграли золотые медали. Кажется, мы победили со счетом 4:2. Тяжелый был матч, но мы добились своего. Это важный успех, поэтому запомнился именно он.

Конечно, каждый матч - это новая мотивация. У «Лестера» много сильных игроков, которые умеют решать исход встречи в свою пользу. Защита у соперника тоже в порядке. Но мы должны концентрироваться на своей игре. Лично я верю в себя, в наших ребят. У нас тоже есть кому забивать. Если получится сохранять концентрацию все 90 минут, у нас будут хорошие шансы. Если будут возможности, хотел бы забить сам. Но главное не это, главное - набрать три очка. Это будет возможно, если мы сыграем как единая команда и покажем себя коллективом, способным бороться за чемпионство. Еще раз: у нас хорошая команда, сильные исполнители. Верим в себя и то, что сможем достойно противостоять «Лестеру».

«Лестер» проиграл в последнем туре «Арсеналу» (0:2). Теперь соперник хочет исправиться, наверняка хорошо настроится на матч с нами. Нас точно ждет интересная игра. И я очень надеюсь, что мы покажем свой лучший футбол.

Я хорошо знаю некоторых игроков «Лестера»: Келечи, Ндиди. Конечно, Варди. Играл несколько раз против него и знаю, чего от него ожидать. Ждем матча с нетерпением.