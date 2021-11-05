Футбольный эксперт Валерий Масалитин высказал мнение о ничьей «Спартака» с «Лестером» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

- Закономерная ничья или «Спартаку» повезло отстоять ничью?

- Конечно, повезло, особенно в конце. До поры до времени «Лестер» не прилагал сверх усилий, чтобы добиться результата. Включился только когда начал проигрывать и сравнял счет. В конце матча англичане не реализовали пенальти, попали в штангу. Где-то гостей спасали защитники и вратарь.

- Как вам новая тактика игры «Спартака» вторым номером?

- Были сделаны выводы из первой встречи с «Лестером». «Спартак» играл с пятью защитниками, насытил центр поля, действовал на контратаках. В какой-то мере эта тактика не сработала, потому что Соболев впереди никак не мог зацепиться за мяч и скоростных проникновений не получилось.

- Вас не удивило, что Витория поставил Соболева, который хорош в основном при игре головой в штрафной, а не предпочел более скоростного Ларссона?

- Видимо, Джордан не в форме. Как и Промес. Выбора особого не было. А Соболев слабо провел матч. Уже не первый раз в этом сезоне. У Витории нет большой возможности варьировать состав. Сегодня был здоров Соболев, он его и поставил.

- Не удивило такое гигантское по времени владение мячом «Лестера»? «Спартак» никак не мог зацепиться за мяч.

- Такая тактика предполагала это. «Спартак» много сил бросил на защиту. Надежда была на убегания в контратаки, но это не сработало, за исключением момента с голом, и когда в конце Бакаев убежал с Жиго. Но ребята не смогли распорядиться мячом. Гости работали только на разрушение. До поры до времени «Лестер» не включался, думая, что обойдется малыми силами. Но у него не получилось и в конце пришлось включаться.

- Как оцените игру Селихова, который отбил пенальти?

- Это да, но тут надо отметить Мозеса, который забил мяч и привез пенальти. Все-таки Виктор больше ориентирован на атаку и имеет проблемы при игре в своей штрафной. У него нет навыка защитника. Он неудачно подставился, нарушил правила. Хорошо, что Селихов выручил. Он долго не играл, и практики у него нет. В первом матче Александр нервничал, ошибся в конце. А здесь он спас команду в моменте с пенальти. Ну и в конце спартаковцам повезло, когда «Лестер» попал в штангу.

- Селихов надолго задержится в воротах?

- Пока результат есть, будут ставить его, до ошибок. Тогда Максименко может вернуться в ворота.

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- Какая игра вам больше понравилась, когда в Москве команды сыграли 3:4 или тяжелая ничья?

- Мне понравилось, что Витория применил две схемы, показав, что команда может играть по-разному. В этом матче просматривался стиль игры на контратаках. Ничья получилась тяжелая, но выбранная тактика принесла очки.

- Почему на выезде «Спартак» играет более удачно, чем дома?

- Это парадокс. На эти игры никто не ставил, думая, что «Спартак», особенно в Неаполе, проиграет. А он взял и выиграл. И вчера в «Спартак» мало кто верил, а он набрал очки. Эти встречи показали, что наша команда вообще непредсказуема. Может собраться и дать результат, когда в нее не верят. Вопреки всему «Спартак» набирает очки и создает интригу.

- Удивлены, что у «Спартака» еще сохраняются шансы на выход из группы? Причем, при определенном фантастическом раскладе даже поражение от «Наполи» оставит определенный шанс.

- Естественно. С такими-то соперниками.

- Впереди игра с «Локомотивом». Какой она будет, сможет ли «Спартак» набрать в ней очки?

- Обе команды добились положительного результата на выезде в Лиге Европы. Не проиграли. Думаю, на эту встречу должна перенестись проекция с европейских матчей. «Локомотив» тоже отбивался, но в конце мог забить и выиграть, в отличие от «Спартака». Но предстоящий матч будет хорошим раздражителем для обоих клубов. Думаю, мы увидим хороший футбол, но мне бы не хотелось, чтобы «Спартак» закрывался. Все-таки это не игра «Спартака». Мы к такому футболу не привыкли.

Елена Григорьевская