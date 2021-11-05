Рейтинг УЕФА: Россия отстаёт от Шотландии

Разрыв между Шотландией и Россией в таблице коэффициентов УЕФА увеличился по итогам поединков четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

После прошедших матчей на счету России 32,082 балла, страна занимает десятое место в рейтинге УЕФА. Что касается Шотландии, то британцы располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 32,700 очка.

Напомним, что накануне московские «Спартак» и «Локомотив» провели очередные игры в Лиге Европы. Подопечные Руя Витории разошлись миром с английским «Лестером» (1:1), а команда Маркуса Гисдоля расписала мировую с турецким «Галатасараем» с аналогичным счетом.