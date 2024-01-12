​В «Челси» улучшилась кадровая ситуация – Почеттино

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино на пятничной пресс-конференции сообщил об улучшении кадровой ситуации в команде.

«Есть хорошие новости о Чилуэлле и Бадьяшиле. Нам нужно оценить, насколько готов играть Чуквуэмека, но Чилуэлл и Бадьяшиль наверняка завтра попадут в состав.

Трево Чалоба начал работать с командой. Теперь мы будем следить за его состоянием изо дня в день. Оценим, когда он сможет помочь нам», - сказал Почеттино в ходе пятничной пресс-конференции.

В субботу, 13 января, «Челси» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.