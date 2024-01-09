«Челси» ведёт переговоры с Галлахером, но открыт для продажи игрока в январе

Уход полузащитника Конора Галлахера из «Челси» по-прежнему не исключён.

23-летний футболист интересен «Тоттенхэму», однако «шпоры», как известно, не готовы платить требуемую сумму. В настоящий момент между «Челси» и агентом Галлахера ведутся переговоры по новому контракту, при этом клуб открыт для продажи хавбека в январе в случае поступления приемлемого предложения, сообщает BBC. Действующий договор англичанина, напомним, истекает летом 2025 года.

Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость Конора Галлахера составляет 42 млн евро. В текущем сезоне воспитанник «синих» провёл 24 матча за команду Маурисио Почеттино, записав на свой счёт четыре ассиста.