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Почеттино: «В «Челси» достаточно нападающих»

08 Января 2024 • 21:44 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о необходимости усиления позиции форварда.

Распространено мнение, что «синим» не хватает нападающего, способного регулярно забивать. Тем не менее, по словам Почеттино, приобретение нового центрфорварда не является для клуба приоритетной задачей в зимнее трансферное окно.

«У нас очень много игроков, способных сыграть на позиции нападающего, включая Армандо Брою и Коула Палмера. Я настроен позитивно и доволен нашим составом. Мы сообщим, если будут какие-то новости», – приводит CFCDaily слова аргентинского рулевого.

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