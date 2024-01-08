Почеттино: «В «Челси» достаточно нападающих»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о необходимости усиления позиции форварда.

Распространено мнение, что «синим» не хватает нападающего, способного регулярно забивать. Тем не менее, по словам Почеттино, приобретение нового центрфорварда не является для клуба приоритетной задачей в зимнее трансферное окно.

«У нас очень много игроков, способных сыграть на позиции нападающего, включая Армандо Брою и Коула Палмера. Я настроен позитивно и доволен нашим составом. Мы сообщим, если будут какие-то новости», – приводит CFCDaily слова аргентинского рулевого.