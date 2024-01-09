Палмер: «Я надеялся, что никогда не уйду из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признался, что не хотел покидать «Манчестер Сити».

Лондонский клуб приобрёл 21-летнего футболиста у «горожан» в сентябре за 47 млн евро.

«Моим намерением было никогда не уходить из «Манчестер Сити». Я не хотел покидать клуб на постоянной основе – я лишь собирался провести год в аренде, чтобы получить игровую практику и вернуться более подготовленным. Но мне сказали, что аренда – не вариант, и я могу либо остаться, либо уйти насовсем. Потом мне позвонил «Челси». Я рад, что оказался здесь», – приводит Sky Sports слова Палмера, ставшего одним из ключевых игроков «синих» в текущем сезоне.