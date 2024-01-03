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Галлахер не горит желанием покидать «Челси»

03 Января 2024 • 03:34 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно.

По многочисленным слухам, руководство «синих» готово продать 23-летнего игрока уже в январе, если по нему поступят приемлемые предложения. Нынешнее трудовое соглашение англичанина с «Челси» истекает летом 2025 года, и на данный момент стороны далеки от договорённости по новому контракту. Тем не менее, как информирует журналист Низаар Кинселла, сам игрок не планирует уходить по ходу текущего сезона.

Основным претендентом на Конора Галлахера считается «Тоттенхэм». По сообщениям английских СМИ, «Челси» оценивает своего воспитанника примерно в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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