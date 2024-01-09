Почеттино: «Я не могу требовать от Тьяго Силвы тренироваться так, будто ему 18 лет»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о центральном защитнике Тьяго Силве.

Текущий контракт 39-летнего бразильца истекает уже в июне. Известно, что ветеран может вернуться во «Флуминенсе», за который выступал на старте карьеры.

«Я не могу требовать от него тренироваться так, как будто ему 18 лет, потому что это два разных уровня. Речь не о том, что кто-то лучше или хуже в зависимости от возраста, просто это совершенно разные подходы. Тьяго очень помогает команде, у него всё хорошо», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Почеттино.

В нынешней кампании Тьяго Силва провёл 21 матч за «Челси», отметившись двумя голами.