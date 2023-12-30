«Челси» и «Тоттенхэм» не обсуждают трансфер Галлахера

Переговоры по переходу Конора Галлахера из «Челси» в «Тоттенхэм» пока не ведутся.

«Шпоры» считаются главными претендентами на 23-летнего игрока, но не готовы удовлетворить текущий запрос «Челси». Согласно сообщениям из Италии, клубы уже обсуждают условия потенциальной январской сделки, однако в Англии эти сведения не подтверждают. Как информирует журналист Бен Джейкобс, переговоры пока не стартовали.

Напомним, что «Челси» хочет заработать на продаже Конора Галлахера порядка 60 млн евро. Контракт хавбека истекает через полтора года. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 23 матча за команду Маурисио Почеттино, отметившись четырьмя ассистами.