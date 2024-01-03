«Тоттенхэм» вряд ли сделает предложение «Челси» по Галлахеру в январе

«Тоттенхэм» не планирует вступать в официальные переговоры по трансферу Конора Галлахера.

Слухи о возможном переходе 23-летнего игрока из одного лондонского клуба в другой появились на фоне истекающего через полтора года контракта хавбека. В «Челси» не торопятся продлевать договор, поэтому, по распространённым данным, готовы продать своего воспитанника в январе за 60 млн евро. Как сообщает Football Transfers, «Тоттенхэм» вряд ли будет участвовать в борьбе за Галлахера в текущем месяце, поскольку считает ценник завышенным.

Конор Галлахер находится в клубной системе «Челси» с 2008 года. В текущей кампании он принял участие в 23 матчах «синих», отметившись четырьмя ассистами.