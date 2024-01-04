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Два лондонских клуба хотят купить бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»

04 Января 2024 • 13:03 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Центральный защитник «Лутона» Теден Менги попал в сферу интересов сразу двух лондонских клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, прогрессом 21-летнего англичанина впечатлены «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».

В этом сезоне Менги является лидером среди игроков до 21 года по количеству выигранных единоборств в топ-5 европейских чемпионатах. Отметим, что Теден является воспитанником «Манчестер Юнайтед», который продал англичанина минувшим летом.

В нынешнем сезоне Менги провёл 14 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одним голом. Единственный мяч игрока пришёлся как раз в ворота «Кристал Пэлас», который сейчас активно интересуется защитником.

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Евро-Футбол.Ру,
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