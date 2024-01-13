Тренер «Фулхэма» заявил, что защитника «Челси» должны были удалить

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался о фоле защитника «Челси» Мало Гюсто на нападающем Виллиане Боргесе.

В концовке первого тайма Гюсто грубо сфолил на футболисте «Фулхэма» и получил желтую карточку.

Игра 21-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «Челси» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Коул Палмер.

— В девяти случаях из десяти это явная красная карточка, — заявил Силва TNT Sports в послематчевом интервью.

Следующий матч «Фулхэм» проведет 24 января против «Ливерпуля» в рамках Кубка английской лиги. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.