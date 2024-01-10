Во вторник «Челси» огорчил своих фанатов поражением от «Мидлсбро» в первом полуфинале Кубка английской лиги. Впрочем, руководители лондонского клуба продолжают поддерживать главного тренера команды Маурисио Почеттино, о чём сообщают сразу несколько источников.

В то же время The Telegraph отмечает, что будущее Почеттино не будет поставлено под угрозу, пока «Челси» сохраняет реальные шансы на финиш в зоне еврокубков. Исходя из логики, Почеттино могут уволить, если шансов на попадание в еврокубки у команды не будет, или если они станут низкими.

Прямо сейчас «Челси» занимает десятое место в таблице Премьер-лиги. От седьмого «Брайтона» команда Почеттино отстаёт всего лишь на три очка.

​«Челси» поддерживает Почеттино – ему хотят купить топ-форварда