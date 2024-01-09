У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Онана

У лондонского «Арсенала» появился конкурент в борьбе за опорного полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. По информации от Nieuwsblad Spor, соседи «канониров» из «Челси» также заинтересованы в трансфере бельгийского хавбека.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов приобрести Онана уже в это трансферное окно, а сам футболист открыт к переходу. Сумма трансфера по версии британской прессы может превысить 70 миллионов евро.

«Челси» пока не предпринимал конкретных действий для приобретения 22-летнего Онана. Амаду проводит свой второй сезон в Английской премьер-лиге после трансфера в «Эвертон» из французского «Лилля».