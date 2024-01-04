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Пере Гвардиола рассказал, обращался ли «Челси» к «Жироне» для трансфера Довбика

04 Января 2024 • 16:02 Комментировать
Эльче
...
Жирона
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06.01 20:00

Председатель правления «Жироны» Пере Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Артёма Довбика в лондонский «Челси». Напомним, 26-летний украинец к январю в дебютном сезоне в Ла Лиге отметился 11 голами и 5 ассистами в 18 матчах. Форвард занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.

«Мы не получали никаких предложений от «Челси» по трансферу Довбика, несмотря на последние слухи. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого продавать», – цитирует Гвардиолу издание Relevo.

«Жирона» сейчас разделяет первое место в турнирной таблице Ла Лиги с мадридским «Реалом». «Челси» же идёт на десятом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жирона Артём Довбик Пере Гвардиола ещё теги

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