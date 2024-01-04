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Матсен согласовал контракт с «Боруссией» Дортмунд

04 Января 2024 • 15:50 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Левый защитник лондонского «Челси» Ян Матсен сообщил руководству своего клуба, что готов перебраться в дортмундскую «Боруссию». По информации от журналиста Патрика Бергера, нидерландский фуллбек уже согласовал со «шмелями» условия контракта.

Источник сообщает, что при всём желании Матсена, сделка ещё далека от завершения. «Боруссия» намерена подписать Яна на правах аренды с правом выкупа, тогда как «Челси» настаивает на том, чтобы выкуп в конце сезона был обязательным.

В нынешнем сезоне Матсен провёл 12 матчей в Английской премьер-лиге, но лишь однажды вышел на поле в стартовом составе. Во всех этих играх Ян не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
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