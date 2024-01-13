Почеттино намекнул, что покупка нового нападающего зависит от серьёзности травмы Нкунку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, от чего будет зависеть покупка нового нападающего. Напомним, вернувшийся в декабре Кристофер Нкунку вновь получил травму, степень серьёзности которой пока неизвестна.

«Нам нужно хорошенько подумать, чтобы принять лучшее решение и исправить ситуацию. В ближайшие дни мы посмотрим, что будет с Нкунку. Я пока не знаю, сколько он пропустит. У «Челси» захватывающий проект, но травмы делают нашу работу немного сложнее и задерживают развитие», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ранее «Челси» связывали с Айвеном Тони из «Брентфорда» и Виктором Осимхеном из «Наполи», но оба игрока в январе будут стоить свыше 100 миллионов евро.