«Челси» нацелился на защитника из Ла Лиги

Лондонский «Челси» нашёл потенциальное усиление на позицию центрального защитника в испанской Ла Лиге. Как сообщает журналист Стив Бреннер, команда Маурисио Почеттино нацелилась на Айтора Паредеса из «Атлетика» Бильбао.

Источник сообщает, что скауты «Челси» в нынешнем сезоне 7 раз просматривали 23-летнего футболиста. У Паредеса летом 2025 года истекает контракт с «Атлетиком» Бильбао, что делает сделку вполне вероятной в это трансферное окно.

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает Айтора в 12 миллионов евро. Центральный защитник также способен закрыть позицию на правом фланге обороны. В нынешнем сезоне Паредес забил один гол в 19 матчах Ла Лиги.