У Почеттино спросили, готов ли «Челси» подписать Хендерсона

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил вопрос о Джордане Хендерсоне.

Экс-капитан «Ливерпуля», если верить слухам, планирует уже в текущем месяце покинуть саудовский «Аль-Иттифак» и вернуться в Англию.

Журналисты напрямую спросили у Почеттино о том, может ли «Челси» быть в числе претендентов на 33-летнего хавбека: «Мы не обсуждали конкретные имена. Думаю, завтра мы поговорим с руководством, но сейчас мы сосредоточены на таких игроках, как, например, Андрей Сантос», – цитирует Football.London аргентинского специалиста.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль» на протяжении 12 лет – с 2011 по 2023 год.