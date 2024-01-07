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У Почеттино спросили, готов ли «Челси» подписать Хендерсона

07 Января 2024 • 01:33 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получил вопрос о Джордане Хендерсоне.

Экс-капитан «Ливерпуля», если верить слухам, планирует уже в текущем месяце покинуть саудовский «Аль-Иттифак» и вернуться в Англию.

Журналисты напрямую спросили у Почеттино о том, может ли «Челси» быть в числе претендентов на 33-летнего хавбека: «Мы не обсуждали конкретные имена. Думаю, завтра мы поговорим с руководством, но сейчас мы сосредоточены на таких игроках, как, например, Андрей Сантос», – цитирует Football.London аргентинского специалиста.

Напомним, что Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль» на протяжении 12 лет – с 2011 по 2023 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Джордан Хендерсон Маурисио Почеттино Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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