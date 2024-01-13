Почеттино прокомментировал победу «Челси» в дерби

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после субботней победы над «Фулхэмом» (1:0) в матче Премьер-лиги.

«Это Премьер-лига, некоторые игры проходят вот так. Это был действительно тяжёлый матч. В целом мы заслужили победу, мы выглядели лучше. Нам нужны были три очка.

На неделе мы проиграли «Мидлсбро», хотя играли хорошо. Сегодня нам пришлось конкурировать с действительно сильной командой. Мы выступили хорошо, в чём большая заслуга футболистов.

Нам важно набирать обороты. Впереди перерыв, который пойдёт на пользу нашим игрокам. Многие сыграли большое количество матчей, поэтому пауза – это хорошо», - сказал Почеттино в программе Match of the Day.

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