«Челси» не планирует увольнять Почеттино в случае непопадания в еврокубки

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино вряд ли потеряет работу, даже если не вернёт команду в еврокубки.

Аргентинский специалист был назначен на пост рулевого «синих» после катастрофичного для клуба прошлого сезона. С новым наставником команда рискует вновь оказаться без еврокубков – на данный момент «Челси» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Несмотря на это, по данным BBC, боссы столичного гранда верят в способности Почеттино – ему вряд ли грозит увольнение даже в случае финиша вне зоны евротурниров. Считается, что при нынешнем тренере команда прогрессирует, и в будущем результаты должны значительно улучшиться.