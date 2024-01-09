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«Челси» не планирует увольнять Почеттино в случае непопадания в еврокубки

09 Января 2024 • 00:34 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино вряд ли потеряет работу, даже если не вернёт команду в еврокубки.

Аргентинский специалист был назначен на пост рулевого «синих» после катастрофичного для клуба прошлого сезона. С новым наставником команда рискует вновь оказаться без еврокубков – на данный момент «Челси» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Несмотря на это, по данным BBC, боссы столичного гранда верят в способности Почеттино – ему вряд ли грозит увольнение даже в случае финиша вне зоны евротурниров. Считается, что при нынешнем тренере команда прогрессирует, и в будущем результаты должны значительно улучшиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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