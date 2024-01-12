​Почеттино: «У нас молодая команда, поэтому нам сложно быть стабильными»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не устаёт указывать на то, что его команда является молодой. В очередной раз аргентинец сообщил об этом в пятницу – на пресс-конференции перед матчем Премьер-лиги против «Фулхэма».

«Каждая игра должна быть для нас как финал. У нас молодая команда, поэтому нам сложно быть стабильными и показывать результат в каждой игре. Но мы стараемся. Таков процесс. Мы знали, что так будет. Самое главное – справиться с этим.

Некоторые неожиданные моменты усложнили ситуацию для нас. Но мы сохраняем спокойствие и знаем, что нужно делать. Думаю, со временем мы добьёмся здесь большого успеха. Я не сомневаюсь в этом», - сказал Почеттино.