«Челси» требует за Галлахера примерно ту же сумму, что и за Маунта

Лондонский «Челси» готов продать полузащитника Конора Галлахера, если получит привлекательное предложение.

Руководство «синих» не видит острой необходимости в продаже 23-летнего игрока, но его уход в январе по-прежнему не исключён, сообщается в обновлённом отчёте журналиста Бена Джейкобса. «Челси» намерен заработать на трансфере 45 млн фунтов стерлингов (около 52 млн евро) в виде гарантированных выплат, а также потребует около 10-15 млн фунтов (11-17 млн евро) в виде бонусов.

В лондонском клубе считают, что в случае с продажей Галлахера реально выручить примерно ту же сумму, что и за Мэйсона Маунта прошлым летом – тот, напомним, перешёл в «Манчестер Юнайтед».