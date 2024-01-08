«Боруссия» Дортмунд уверена, что подпишет двух новичков до конца недели

Руководство дортмундской «Боруссии» активно готовится к новым трансферам. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «шмели» уверены, что до конца этой недели заключат две сделки.

Напомним, «Боруссия» ведёт активные переговоры по аренде двух футболистов: нападающего Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» и защитника Яна Матсена из лондонского «Челси». Немецкому клубу предстоит согласовать некоторые детали по обеим сделкам, после чего Санчо и Матсен смогут получить разрешение на вылет в Дортмунд.

Санчо уше выступал за «Боруссию», где сделал себе имя и считался одним из самых перспективных игроков планеты. Немцы в 2021 году продали англичанина за 80 миллионов евро.