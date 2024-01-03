Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» намерен отозвать из аренды Андрея Сантоса

03 Января 2024 • 00:21 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
13.01 15:30

В лондонском «Челси» решили вернуть полузащитника Андрея Сантоса из «Ноттингем Форест».

«Лесники» арендовали бразильца в августе 2023 года до конца текущего сезона, но так и не нашли для него места в составе – за всю первую половину кампании игрок появился на поле только дважды. Согласно сведениям Standard, «Челси» собирается отозвать 19-летнего опорного хавбека из аренды уже в январе, чтобы найти для него другие варианты.

Андрей Сантос перешёл в «Челси» в начале 2023 года из бразильского «Васку да Гама» за 12,5 млн евро. Если верить слухам, интерес к юному футболисту проявляет «Барселона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Андрей Сантос трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

02 Января
23:02
Чилуэлл вернулся к тренировкам – он не играл с сентября
21:50
«Челси» готов продать Матсена в январе – назван ценник
21:17
Пальинья хочет перейти в «Баварию», мюнхенский клуб планирует потратиться на другого игрока
31 Декабря
11:32
«Челси» поспорит с «Тоттенхэмом» за Тодибо
30 Декабря
20:58
«Челси» и «Тоттенхэм» не обсуждают трансфер Галлахера
13 Декабря
23:11
Глен Джонсон объяснил, почему его разочаровал Мудрик
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 14
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси» 6
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 3
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
0
0
2.60 3.75 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
01:07 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» впервые за 101 матч сыграл в нулевую ничью в АПЛ на своём поле
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов перехватить трансферную цель «Тоттенхэма» слухи
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» с «Брайтоном» выдали боевую безголевую ничью
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен отозвать из аренды Андрея Сантоса
02 Января
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать защитника «Интера» летом слухи
23:06 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «Ливерпуль» выдал лучшую игру сезона»
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ливерпуля» слухи
23:02 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл вернулся к тренировкам – он не играл с сентября
22:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа вновь стал самым дорогим свободным агентом в мировом футболе
22:48 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Вижу «Ливерпуль», а не «Арсенал» в качестве главной угрозы для «Манчестер Сити»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Милнер сравнялся с Гиггзом и вышел на второе место по матчам в АПЛ
22:25 · Англия. Премьер-лига
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону»
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить за Дрэгушина больше 30 млн евро, но есть проблема
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Матсена в январе – назван ценник слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Бекер сыграл свой 250-й матч за «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем