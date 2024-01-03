«Челси» намерен отозвать из аренды Андрея Сантоса

В лондонском «Челси» решили вернуть полузащитника Андрея Сантоса из «Ноттингем Форест».

«Лесники» арендовали бразильца в августе 2023 года до конца текущего сезона, но так и не нашли для него места в составе – за всю первую половину кампании игрок появился на поле только дважды. Согласно сведениям Standard, «Челси» собирается отозвать 19-летнего опорного хавбека из аренды уже в январе, чтобы найти для него другие варианты.

Андрей Сантос перешёл в «Челси» в начале 2023 года из бразильского «Васку да Гама» за 12,5 млн евро. Если верить слухам, интерес к юному футболисту проявляет «Барселона».