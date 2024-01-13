​Палмер: «Знали, что с «Фулхэмом» будет нелегко»

В субботу «Челси» обыграл дома «Фулхэм» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги Англии. Автором единственного гола стал полузащитник Коул Палмер, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Фулхэм» - хорошая команда, и мы знали, что будет нелегко. Набрать три очка – это хорошо после того результата, который был в прошлом матче [поражение от «Мидлсбро» в Кубке лиги].

Упущенные моменты в гостях у «Мидлсбро»? После игры я был разочарован. Но такие игры бывают, я оставил их позади.

Голы? Мне нравится помогать команде голами и голевыми передачами. Это моя работа», - сказал Палмер TNT Sports.