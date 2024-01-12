​Марку Силва высказался о дерби против «Челси»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался перед матчем Премьер-лиги против «Челси».

«В Лондоне проводится большое количество дерби, но всегда есть некоторые, которые особенно любят болельщики. Мы играем для наших болельщиков и знаем, что для них это важное противостояние.

Дома против «Челси» у нас была не лучшая игра. Теперь мы хотим сыграть по-новому против очень хорошей команды. Мы должны быть на очень хорошем уровне, потому что матч будет напряжённым», - сказал Силва журналистам на пятничной пресс-конференции.

Матч «Челси» - «Фулхэм» стартует 13 января в 15:30 по московскому времени.