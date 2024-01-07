Почеттино рассказал о состоянии трёх игроков, которые близки к возвращению

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился информацией насчёт состояних трёх футболистов, которые близки к возвращению в строй после травмы. Речь идёт о защитниках Бене Чиэулле и Бенуа Бадьяшиле, а также о полузащитник Карни Чуквуэмеке.

«Чилуэлл, Бадьяшиль и Чуквуэмека близки к возвращению, но мы должны пристально следить за их состоянием каждый день. Риск будет присутствовать всегда», – сказал Почеттино на пресс-конференции после победы 4:0 над «Престоном» в Кубке Англии.

Ожидается, что все перечисленные игроки могут вернуться в строй к ближайшему матчу против «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги, который состоится 9 января.