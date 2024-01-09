«Боруссия» арендует защитника «Челси»

Левый защитник «Челси» Ян Матсен переходит в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Клубы окончательно согласовали все условия сделки по нидерландцу, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. 21-летний футболист проведёт остаток сезона в «Боруссии» на правах аренды. Известно также, что «шмели» покроют зарплату латераля за предстоящие полгода. Игрок отправится в Дортмунд во вторник, а в среду пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.

В активе Яна Матсена 15 поединков за «Челси» в текущей кампании. Контракт защитника с лондонцами рассчитан до середины 2025 года.