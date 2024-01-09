Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде интересен европейским топ-клубам.

Мадридский «Реал» испытывает серьёзные кадровые трудности в центре обороны после потери Давида Алабы, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Согласно сведениям Fichajes, «королевский клуб» готов уже в январе провернуть трансфер 20-летнего Диоманде, на которого также претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси». В контракте ивуарийца прописаны отступные в размере 80 млн евро, в то время как Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 млн евро.

Усман Диоманде провёл 21 матч за «Спортинг» в текущем сезоне, записав на свой счёт два гола и один ассист.