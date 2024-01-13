​Почеттино оценил выступления Палмера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о Коуле Палмере. Именно этот футболист забил единственный гол в субботнем матче против «Фулхэма» (1:0).

«Палмер? Мы верим в него, даже несмотря на то, что он не реализовал три больших момента в игре против «Мидлсбро».

Мы верим в него, у него есть качества, чтобы играть хорошо. Молодым футболистам важно ощущать поддержку тренерского штаба, клуба и партнёров. Это первый сезон, когда Палмер и Колвилл играют стабильно каждую неделю, поэтому могут случаться взлёты и падения. Важно передавать им уверенность и веру», - сказал Почеттино TNT Sports.