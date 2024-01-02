Чилуэлл вернулся к тренировкам – он не играл с сентября

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл снова в строю. Приятной новостью для фанатов «синих» делится клубная пресс-служба.

Напомним, что Бен не играл аж с сентября. У него было повреждение бедра. Всего в этом сезоне защитник успел провести на поле лишь семь официальных матчей, в которых отметился одним голевым пасом.

В «Челси» 27-летний защитник находится с августа 2020 года – тогда он перебрался в Лондон из родного «Лестера», воспитанником которого является.

Контракт англичанина с «аристократами» действует до лета 2027 года. Стоимость футболиста по версии Transfermarkt – 30 млн евро.