​«Я немного обеспокоен»: Почеттино высказался о состоянии Нкунку

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ситуации Кристофера Нкунку. Как известно, нападающий недавно снова угодил в лазарет. Ранее из-за травмы он пропустил большую часть сезона. Нкунку лишь в декабре дебютировал за «Челси».

«Я немного обеспокоен ситуацией Нкунку, потому что он уже 10 дней не может тренироваться. Мы всё ещё оцениваем его, мы не знаем, что произойдёт.

С Кристофером всё сложно. После шести месяцев ожидания у него снова дискомфорт. Мы разочарованы и немного обеспокоены, потому что хотим видеть его в игре как можно скорее», - сказал Почеттино журналистам на пресс-конференции.